25-Jarige man doodgeschoten in Amsterdam Osdorp

Dinsdagavond rond 22.30 uur is een 25-jarige man in de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam op straat doodgeschoten.

Politie- en brandweermensen hebben nog getracht het slachtoffer, dat meerdere keren geraakt was, te reanimeren. De directe omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. De politieheli is ingezet voor een zoektocht in de omgeving. Een TGO (Team Grootschalige Opsporing) heeft de zaak in onderzoek. Forensisch specialisten zijn tot diep in de nacht bezig geweest met onderzoek op de plaats delict.

Het slachtoffer is in Amsterdam geboren en woonde hier ook. Hij was bekend bij de politie maar vooralsnog niet in het circuit van zware criminaliteit.

De rechercheurs zijn op zoek naar getuigen en naar mensen die informatie hebben over dit ernstige incident.