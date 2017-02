De Mandemakersgroep past annuleringsregeling aan

Het bedrijf zet deze stap naar aanleiding van de onduidelijkheid rond de landelijke regeling en de commotie die hierover is ontstaan. Op sociale media zijn hierover veel vragen en opmerkingen geplaatst. Naar aanleiding daarvan past DMG haar annuleringsregelingen aan en maakt ze duidelijker voor haar klanten. DMG gaat hiermee positief afwijken van de branchebrede en met de Consumentenbond overeengekomen CBW-regeling.



Het retailbedrijf kwam de afgelopen 48 uur veelvuldig in het nieuws naar aanleiding van een filmpje van vloggers, die de annuleringsregeling aan de kaak stelden. Vervolgens zorgde een incident met Libelle vlogster Christien Wynia voor veel ophef. DMG heeft eerder laten weten dit incident zeer te betreuren en het gedrag van haar medewerker onacceptabel te vinden.



DMG heeft besloten om, onafhankelijk van wat er door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) of de Consumentenbond wordt aangehouden, de regeling voor alle klanten per 1 april 2017 nog verder te versoepelen. Nieuw is dat een consument een koopovereenkomst binnen 48 uur kosteloos kan annuleren, zelfs ook als een keuken of badkamer volledig is ingetekend, samengesteld en de koopovereenkomst is ondertekend. Verder gaat DMG de reeds bestaande coulanceregeling formeel vastleggen, waarbij wordt bepaald dat later annuleren mogelijk is. Daarbij wordt een bedrag van 500 euro voor keukens en badkamers onder 10.000 euro in rekening gebracht en 1.000 euro voor de duurdere producten. Bij annuleringen nadat de keuken of badkamer in productie is genomen geldt in principe de CBW-regeling, waar DMG in de praktijk eveneens coulant mee omgaat.



"Indien wij kosten hebben gemaakt, dan moeten we daar samen met de klant een oplossing voor zoeken. Een tevreden klant is voor De Mandemakers Groep veel waardevoller dan annuleringskosten in rekening te brengen" aldus Robert Coppens, CEO van DMG. "Ter illustratie: wij hebben hier per jaar een 50 tot 75 keukens staan die helemaal op maat gemaakt zijn maar nooit zijn afgenomen. Ook dat lossen we altijd samen met klanten op. We zijn al 40 jaar een familiebedrijf dat is gebouwd op klanttevredenheid en klantvriendelijkheid. Dat is waar het om gaat. Samen werken we daar iedere dag met veel passie aan en dat blijven we doen."