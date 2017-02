Kapper in brand gestoken Enschede

In een pand aan de Kottendijk in Enschede is op donderdagavond een man gewond geraakt.

De man was in het pand aan aanwezig toen rond 18.20 uur een onbekende persoon binnen kwam lopen. Deze overgoot het slachtoffer met een brandbare vloeistof en stak deze in de brand. Hierna ging de onbekende persoon er lopend vandoor richting de Hengelose straat. Het slachtoffer werd met brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is op dit moment niet bekend. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Volgens RTV Oost gaat het om een kapperszaak.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die rond 18.20 uur op of in de buurt van de Kottendijk aanwezig waren en mogelijk iets hebben gezien dat met dit incident te maken kan hebben gehad. De dader zou ca. 1.80 m zijn, donkere kleding en een bivakmuts hebben gedragen. Hij zou mogelijk verderop in een donkere personenauto van het merk Seat zijn gestapt en met hoge snelheid zijn weggereden. Getuigen worden dringend verzocht zich te melden