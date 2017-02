Dode in uitgebrande auto Oisterwijk betreft 44-jarige man uit Moergestel

De identiteit van de persoon die afgelopen woensdagavond in een uitgebrande auto in het Brabantse Oisterwijk werd aangetroffen is na sectie bekend geworden. 'Het gaat hier om een 44-jarige man uit Moergestel', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Bosperceel

Op woensdagavond 1 februari 2017 werd even na 18.30 uur gemeld dat er een brand woedde in een bosperceel aan de Koebrugse weg in Oisterwijk. De brandweer is toen uitgerukt om de vermeende buitenbrand te blussen, maar toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen bleek dat er een auto in brand stond. Tijdens het blussen ontdekte de brandweer dat er in de auto een persoon zat. Deze persoon was overleden.

Onderzoek

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar dit misdrijf. In het belang van dit onderzoek zullen daar verder geen mededelingen over worden gedaan.