Werknemer gewond na val in schoorsteen op schip

Zaterdagavond is een werknemer op een schip aan de kade in Vlissingen-Oost in een in aanbouw zijnde schoorsteen gevallen en gewond geraakt. Dit heeft de Veiligheidsregio Zeeland bekendgemaakt.

De hulpdiensten waaronder ambulance, Mobiel Medisch Team en de bandweer kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het hoogtereddingsteam uit Terneuzen kwam ook ter plaatse om de gewonde op veilige wijze te kunnen vervoeren vanuit de ruimte.

Schoorsteen

De gewonde lag op ca. 10 meter hoogte op een platform in de opbouw van de schoorsteen. In deze opbouw lopen de rookgaskanalen, beluchtingskanalen, kooiladders en dergelijke.

Naar ziekenhuis

Het gewonde slachtoffer is met behulp van speciale brancard in samenwerking met het hoogtereddingsteam naar het dek vervoerd. Hierna is hij in die brancard met een bakje van een hijskraan naar de wal gehesen. De gewonde was stabiel, aanspreekbaar en werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.