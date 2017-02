Gewelddadige criminaliteit meer gemeld via Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) zag in 2016 het aantal tips over woninginbraak (+26%), overvallen (+25%) en geweld (+11%) sterk stijgen. Vanwege de grote impact op slachtoffers zorgen deze vormen van criminaliteit voor veel verontwaardiging.

Het kan iedereen overkomen en dat draagt bij aan de bereidheid om informatie over daders te delen via M. Het totaal aantal meldingen steeg afgelopen jaar opnieuw: M. stuurde 16.900 meldingen (+3%) door naar de politie en andere opsporingsinstanties. Dankzij deze tips werden tot op heden al 1.671 verdachten aangehouden en 1.135 misdrijven opgelost of voorkomen.

De aanpak van zogenoemde High Impact Crimes heeft al jaren prioriteit bij politie en justitie. Het toenemende aantal M.-tips draagt hier aan bij. Titus Visser, directeur Meld Misdaad Anoniem, legt uit waarom melden zo belangrijk is: “Het zijn delicten met een enorme impact op slachtoffers en hun omgeving. Niet alleen financieel, maar vooral ook emotioneel. Of het nu gaat om een inbreker in jouw huis terwijl je ligt te slapen of een overvaller die je winkel binnendringt, de gevolgen voor slachtoffers zijn vaak verschrikkelijk. Daders schuwen het gebruik van geweld niet. Dit soort criminaliteit raakt het veiligheidsgevoel in de samenleving, het komt heel dichtbij en kan ook jou overkomen. Dankzij melders worden daders gepakt en meer slachtoffers voorkomen.”

Overvallen

Het aantal meldingen met betrekking tot overvallen steeg met een kwart van 358 naar 449. Dankzij tips via M. kwamen de daders van een gewelddadige woningoverval in Utrecht in beeld. Ze zochten de slachtoffers in januari 2016 thuis op en bedreigden hen met een wapen. Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier en vijf jaar. De rechter rekent het de daders zwaar aan dat zij totaal geen rekening hielden met de gevolgen voor de slachtoffers.

Mede dankzij anonieme tips van kijkers naar opsporingsprogramma’s kwam de politie daders op het spoor van een gewelddadige overval op een boekhandel in Rijswijk en een overval op een buschauffeur in Tilburg. Deze laatste bleek gepleegd door een 16-jarige jongen die daarnaast bekende verantwoordelijk te zijn voor een overval op een cafetaria. In oktober hield de politie mede dankzij M.-tips vier mannen aan voor een gewapende overval op een coffeeshop in Wolvega. Het personeel was bedreigd met een Kalasjnikov.

Woninginbraken

M. ontving 264 tips over woninginbraken, dit aantal was nog nooit zo hoog. In maart hield de politie, mede dankzij M.-tips, twee mannen uit Soest en Eemnes aan voor een woninginbraak in Den Bosch. De daders maakten onder andere een zeldzame Fiat 500 en een iMac met dierbare babyfoto’s buit. In Waddinxveen en Boskoop droegen anonieme tips bij aan het oplossen van een reeks woninginbraken. In december werden acht mannen tussen de 18 en 21 jaar aangehouden op verdenking van het plegen van diverse strafbare feiten, waaronder de inbraken. Volgens de politie maakten ze deel uit van een jeugdbende.

Geweld

Ook over geweldsmisdrijven werd in 2016 fors meer gemeld. Zo kreeg M. het afgelopen jaar 301 tips (+13%) over moord en doodslag, 144 tips (+8%) over straatroof en over openlijke geweldpleging is 132 keer gemeld (+23%). Dit leidde tot mooie resultaten. In april zijn twee mannen uit Roosendaal en Bovenkarspel veroordeeld voor het medeplegen van doodslag op een 49-jarige vrouw in Andijk. Ze werd in april 2014 in haar woning op grove wijze om het leven gebracht. De politie kwam de daders op het spoor dankzij een tip via M.

Een 22-jarige man werd dankzij anonieme tips aangehouden voor een gewapende straatroof in Den Haag. Onder bedreiging van een groot mes dwong hij een 16-jarige jongen zijn waardevolle spullen af te geven. De politie hield verder, mede dankzij M.-tips, drie mannen uit Lelystad aan. Ze sloegen in Hengelo (Ov.) drie jongens in elkaar, die hierdoor in het ziekenhuis belandden.