Bewoner (29) doodgeschoten tijdens woningoverval Geleen

Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden na een schietincident dat in zijn woning plaatsvond.

Rond drie uur in die nacht vond er een overval plaats in de woning van het slachtoffer op de Beatrixlaan waarbij geschoten is. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en is later overleden aan zijn verwondingen. De verdachten zijn gevlucht. De politie is een onderzoek gestart, hierbij is ook een speurhond ingezet. Behalve een forensisch onderzoek vindt er ook een buurtonderzoek plaats.

Achtergrond misdrijf nog onduidelijk

Het onderzoek naar een misdrijf waarbij een man om het leven kwam is nog in volle gang. Het is nog onduidelijk wat de achtergronden zijn van het misdrijf, zo meldt de politie.

Rond 03.00 uur kreeg de politie melding van twee verdachten in een woning aan de Beatrixlaan die in worsteling waren met de bewoner, nadat zij toegang hadden geforceerd tot de woning. Agenten troffen in de woning de 29-jarige bewoner zwaargewond aan. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Ondanks medische hulp van de hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De twee verdachten zijn er in onbekende richting vandoor gegaan.

Onderzoek

De woning en directe omgeving vannacht zijn afgezet en de politie is direct een sporenonderzoek opgestart. De verwachting is dat het technisch onderzoek van de Forensische Opsporing nog de hele dag zal gaan duren. Vanochtend zal er ook een buurtonderzoek worden gehouden door medewerkers van de politie. Er is een rechercheteam opgestart dat onderzoek doet naar het incident. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de achtergronden of motief zijn.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.