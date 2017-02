Politie pakt inbrekers na achtervolging

De politie hield op dinsdag 7 februari in Bergentheim twee mannen aan. Ze worden verdacht van een inbraak in een winkel aan de Hellendoornseweg in Daarle. Aan de aanhoudingen ging een achtervolging en een klopjacht vooraf en dankzij meldingen van bewoners werden de verdachten aangetroffen.

Omstreeks 4.00 uur ontdekte de eigenaar dat er was ingebroken in de winkel aan de Hellendoornseweg in Daarle. Toen agenten ter plaatse waren, zagen zij een auto langs rijden. De agenten vertouwden het niet en ze wilden de auto controleren. De auto reed echter snel door. De agenten zetten direct de achtervolging in en andere surveillerende agenten werden gealarmeerd. De achtervolging verliep in de richting van Den Ham en vervolgens richting Vroomshoop. De bestuurder negeerde verschillende stoptekens en verhinderde dat de agenten konden inhalen. Een politieauto die vanaf Vroomshoop voor de vluchtauto ging rijden werd tot twee keer toe aangereden en moest de achtervolging staken.

De achtervolging ging verder via Sibculo, Kloosterhaar en vervolgens Bergentheim. Gezien het extreem gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder, besloten agenten om een veilige afstand te bewaren. In Bergentheim werd kort het contact met de auto verloren, maar kort daarna werd deze leeg aangetroffen op de Baron Mackaystraat.

De politie kreeg verschillende meldingen van bewoners die twee mannen zagen lopen in Bergentheim. Op basis hiervan konden agenten in de Thorbeckestraat een 19-jarige man uit Sibculo aanhouden. Omdat hij probeerde te vluchten zetten agenten pepperspray in. De tweede verdachte, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd aangetroffen in een schuur aan de Van der Duyn van Maasdamstraat. Beiden zijn ingesloten voor onderzoek.