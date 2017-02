Lid motorbende met wapen en drugs aangehouden

Een arrestatieteam van de politie heeft op 7 februari een 23-jarige man uit Rotterdam in zijn woonplaats aangehouden. De politie had informatie dat de man, lid van een zogenaamde Outlaw Motorcycle Gang (OMG) een vuurwapen zou hebben.

In de woning van de verdachte in Rotterdam Charlois werden een handvuurwapen en kogels aangetroffen. Het doorzoeken leverde ook tientallen pillen en verschillende drugsattributen zoals een weegschaaltje en zogenaamde gripzakjes op. Ook werden vijf stuks zwaar vuurwerk gevonden en in beslaggenomen. De verdachte zit vast op het politiebureau en wordt verhoord.