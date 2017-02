670 inzendingen voor de nieuwe gemeentenaam

Betrokken

“670 inzendingen: wat een geweldig resultaat!” aldus burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond. “Wij zijn blij dat zoveel mensen actief hebben meegedacht bij het vinden van een naam voor onze nieuwe gemeente. Het toont voor mijn gevoel aan dat onze inwoners erg betrokken zijn bij dit prachtige gebied. We vertrouwen het de selectiecommissie toe om een zorgvuldige afweging tussen de inzendingen te maken en te komen tot een mooie top drie.”

Selectie

Tot 7 februari konden mensen een naam indienen via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onafhankelijke selectiecommissie gaat aan de slag met alle ingediende namen. De commissie bestaat uit Johannes Lindenbergh, Stijn van Genuchten, Michel Aaldering, Rens Kalsbeek en Sascha van der West. Zij selecteren drie geschikte namen uit alle ingezonden namen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Zo moet de naam van de nieuwe gemeente gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven zijn. De naam moet passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente, topografische of historische verwantschap met het gebied hebben en daarnaast herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstralen.

Kiezen

Eind deze maand overhandigt de commissie aan de vier gemeenten de drie namen die volgens de commissie het beste passen bij de nieuwe gemeente. Alle inwoners van 16 jaar en ouder uit het gebied dat straks de nieuwe gemeente vormt, mogen vervolgens kiezen welke naam ze het meest aanspreekt. Daarover ontvangen zij een brief. De definitieve naam van de nieuwe gemeente wordt bekend in april. Onder de bedenkers van de winnende naam verloten de gemeenten een prijs. De winnaar mag zeehonden weer vrijlaten in hun natuurlijke habitat: het wad. Deze prijs is ook geschikt voor mensen met beperkingen.