Zes ambassadeurs voor Amsterdam Pride 2017

De Amsterdam Pride krijgt dit jaar maar liefst zes ambassadeurs. Dat heeft de Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) vanavond tijdens de zogeheten kick-off party in een bomvolle Sugar Factory in Amsterdam bekendgemaakt. De Amsterdam Gay Pride heeft dit jaar als thema ‘This Is My Pride’. Ambassadeurs dit jaar zijn: de Gebroeders Grimm, Ana Paula Lima, Sjors van der Panne, Niki Today en Shary-An Nivillac.

Amsterdam Gay Pride 2017 vindt plaats van zaterdag 29 juli tot en met zondag 6 augustus. Het thema van het negen dagen durende festival dit jaar is: ‘This Is My Pride’. De vrijheid om te leven zoals je wilt en de ‘LHBTI-community’ staan centraal. “Dit jaar gaan we met het thema terug naar de kern van ons ontstaan”, stelt AGP-directeur Lucien Spee. “De zes ambassadeurs vertegenwoordigen datgene waar we voor staan, met ieder hun eigen verhaal.”

Gebroeders Grimm: “Add a touch of class with the Glitter and Glamour of the Brothers Grimm.” Robert Anthony en Thom Rijpstra, ofwel de Gebroeders Grimm, zijn bekende gezichten in de hoofdstad en van de Amsterdam Pride. Regelmatig zijn zij als gastheren aanwezig op evenementen, uitgedost in excentrieke kostuums. “Daar waar wij verschijnen, zijn wij graag geziene gasten. Het lijkt zo vanzelfsprekend om jezelf te zijn. Toch is dat niet altijd zo, soms worden we wel eens na geroepen en/of een enkele keer bespuugd.”

Ana Paula Lima: Enthousiaste activiste voor alle transgenders van Braziliaanse afkomst. “Ik kan niet overal zijn wie ik ben. Ik voel mij als transgender persoon niet altijd veilig. Ook in Nederland zijn er plekken waar ik niet wil dat de mensen weten dat ik trans ben. Ik ben dit jaar ambassadeur omdat de meeste transgenders zich niet goed gepresenteerd voelen binnen de LHBTI-gemeenschap. Dat moet veranderen. Dit is ook onze Pride!”

Sjors van der Panne: Nederlandstalige zanger. Hij bracht in 2011 zijn debuutalbum Eén nacht uit, maar brak in 2014 door bij het grote publiek toen hij meedeed aan de talentenjacht The Voice of Holland, waar hij als tweede eindigde. In 2014 opende hij ook in het Van Gogh-museum, samen met Liesbeth List, de zogenoemde ‘Arts & Culture-pride van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Juist in deze tijd is het heel belangrijk om verbinding te maken met elkaar. Met andere LHBTI’s, maar eigenlijk met iedereen die jouw pad kruist.”

Souad Boumedien: Deze agente van Marokkaanse afkomst werkt al meer dan 20 jaar bij de politie. Souad Boumedien wil haar ambassadeurschap inzetten om allianties te sluiten om uitsluiting tegen te gaan. “Met het thema This Is My Pride vieren we dat we mens zijn, hoe verschillend ook. We ademen dezelfde zuurstof en hebben elkaar nodig. Laten we er wat moois van maken.”

Niki Today: Theatre Queen, Miss Travestie Holland 2016. Een theaterdier met een hart van goud die enorm geniet van het zingen van mooie songs. “Be true to yourself, true to someone else and true to the world. This Is My Pride! Iedereen ervaart de Pride anders. We zijn stuk voor stuk uniek, maar toch voelt het tijdens de Pride alsof we één zijn. Dat is voor mij toch het echte Pride gevoel.”

Shary-An Nivillac: Tijdens de eerste editie van The Voice of Holland brak Shary-An door bij het grote publiek. Inmiddels heeft zij drie albums op haar naam staan en scoorde hits met de nummers Never Played The Bass en Summer of My Life. “Als je luistert naar mijn liedje Save You dan weet je hoe ik denk over het thema voor dit jaar! Geloof in jezelf en laat je door niemand uit het veld slaan. Dat is belangrijk en nodig.”