Weer grote partij grondstoffen voor xtc-lab gevonden in Zeeland

Aan de Wrangeweg in Kapelle is zondag een kleine witte vrachtwagen met een grote hoeveelheid grondstoffen gevonden die vermoedelijk bestemd was voor het maken van synthetische drugs.

Een voorbijganger meldde zondagochtend rond 09.00 uur bij de politie dat er een vrachtwagen geparkeerd stond langs de Wrangeweg in de polder in Kloetinge. De Wrangeweg is een verbindingsweg tussen de Spaanweg en de Abbekindersezandweg. Een weg uitsluitend voor fietsers en bestemmingsverkeer.

Gestolen

Ter plaatse bleek dat één van de achterbanden van het voertuig lek was. De vrachtwagen, een witte Mercedes voorzien van een gesloten witte laadbak met hydraulische laadklep, bleek in Utrecht gestolen te zijn. Toen de politie het voertuig wilde takelen, constateerde de berger dat er in de (afgesloten) laadbak een onbekende zware lading zat. Na controle bleek dat in de vrachtwagen een grote hoeveelheid grondstoffen voor synthetische drugs was opgeslagen. De vrachtwagen is inmiddels voor verder onderzoek overgebracht naar een veilige locatie. De materialen zijn in beslag genomen. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie gaat zorgdragen voor een veilige ontmanteling en afvoer van de chemicaliën.

Onderzoek

De recherche is een onderzoek gestart naar de herkomst van de materialen en de vrachtwagen. Dit is de tweede vondst van een vrachtwagen die vermoedelijk als opslag diende voor een xtc-laboratorium in korte tijd in Zeeland. De recherche onderzoekt of deze vondsten met elkaar verband houden.