Waterleiding gesprongen in Vlaardingen

Aan de Lissabonweg in Vlaardingen is zondagavond door nog onbekende reden een waterleiding gesprongen.

Door een waterlekkage is een flink gat ontstaan in het trottoir naast een flat. De brandweer heeft het water van de leidingen afgehaald waarna ze het overgedragen hebben aan Evides. Een deel van de flat zal totdat het lek gedicht is zonder water zitten.