Schultz start aanpak fileknelpunt A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

De minister heeft vandaag met de ondertekening van de startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda de eerste stap gezet voor de aanpak van dit grote fileknelpunt in de Randstad. Onderdeel van de plannen is een verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht naar 2x3 rijstroken. Dit maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag op de website bekend.

Minister Schultz: “De A20 is een cruciale route voor het internationale goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Met dit project verbeteren we de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de regio Midden-Holland. De weggebruikers en goederen zijn straks sneller op de plek van bestemming, wat goed is voor de economie.”

Uitgangspunt van de plannen is de verbreding van de weg van 2 naar 3 stroken per rijrichting tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht. De komende tijd wordt behalve deze basisoplossing ook gekeken naar aanvullende maatregelen waarmee de doorstroming het beste kan worden verbeterd. Zo wordt in het onderzoek gekeken naar mogelijke vebredingen van de A20 tussen Moordrecht en Gouda en eventueel een verbreding van de N457 richting Gouda.

Het Rijk trekt voor het onderzoek nauw op met de regionale partners. Ook maatschappelijke groeperingen zijn bij de verkenning betrokken. Om de samenwerking te onderstrepen hebben vandaag tijdens de bijeenkomst in Nieuwerkerk aan de IJssel ook de verkeerswethouders van de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Gouda, gedeputeerde Floor Vermeulen en hoogheemraad Dorenda Gerts van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een handtekening onder de afspraken gezet. Tijdens de komende verkenningsfase zijn erverschillende participatiemomenten voor zowel bewoners en bedrijven in de omgeving van het traject als overheden en maatschappelijke organisaties.

Flessenhals

De A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Goudais nu landelijk een bekend knelpunt. Het traject stond vorig jaar op plek 3 (richting Utrecht) en plek 7 (richting Rotterdam) van de landelijke filetop 50. Het traject heeft nu in beide richtingen twee rijstroken. Ter hoogte van Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda is er een flessenhals omdat de weg van 3 naar 2 rijstroken gaat. In de richting Rotterdam ontstaan vaak lange files door invoegend verkeer bij de aansluitingen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel.

Eind 2018 is de voorkeursbeslissing bekend en in 2020 wordt de besluitvorming over het project met een Tracébesluit afgerond. Het Rijk heeft voor de aanpak 173 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is vanaf 2023 beschikbaar. De betrokken partijen willen echter eerder beginnen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om de maatregelen voor te financieren. Mogelijk start de realisatie hierdoor eerder.