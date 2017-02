Mensen mishandeld door grote groep mannen op station Castricum

In Castricum heeft een grote groep van 20 tot 30 man in de nacht van zaterdag op zondag tussen 02.00 uur en 02.20 uur mensen op het station mishandeld. Dit meldt de politie maandag.

Fietsen gooien

Een groep van 20 à 30 man kwam het perron oplopen en begon met fietsen te gooien en lukraak op mensen in te slaan. Een 18-jarige jongen ut Heiloo liep hierbij een verbrijzelde neus op en moet worden geopereerd.

Neurologisch letsel

Een 19-jarige jongen uit Heiloo ligt nog in het ziekenhuis met neurologisch letsel. Op dit moment is het onbekend of hij blijvend letsel heeft. Nog vier andere mensen deden aangifte van mishandeling.

De groep van 20 à 30 man was uit geweest in het Centrum van Castricum en stapte na de mishandelingen op de trein richting Alkmaar. De politie wil graag in contact komen met mensen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling maar dit nog niet gemeld hebben.

Getuigenoproep

Ook zou zij graag getuigen willen spreken die meer kunnen vertellen over de mishandelingen of die de groep gezien hebben in de trein of het centrum van Castricum. Er kan contact worden opgenomen met de politie in Alkmaar.