Zes jaar cel voor tweetal na brute woningoverval bejaarde (88) in Oss

Twee mannen, die in mei vorig jaar een brute woningoverval pleegden op een hoogbejaarde man in Oss, zijn maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. dit meldt de rechtbank Den Bosch maandag.

De 29-jarige en 31-jarige man gebruikten geweld tijdens de roofoverval tegen de hoogbejaarde bewoner. De verdachten drongen in mei 2016 in Oss op klaarlichte dag een woning binnen van een 88-jarige man. De 29-jarige verdachte sloeg het slachtoffer in het gezicht en dwong hem naar zijn slaapkamer op de bovenverdieping te gaan.

De andere verdachte hield intussen een (nep)vuurwapen in de rug van de man. Het slachtoffer moest in de slaapkamer op zijn bed gaan zitten en kreeg een deken over zijn hoofd gegooid. De 29-jarige verdachte ging daarna op de gehele bovenverdieping op zoek naar waardevolle spullen.

Gouden kettinkjes overleden vrouw

De jongste verdachte bond vervolgens de polsen en benen van het slachtoffer vast. Beide verdachten verlieten de woning met zo’n 1.300 euro aan contant geld en 2 gouden kettinkjes van de overleden vrouw van het slachtoffer.

De rechtbank rekent het de verdachten aan dat zij het slachtoffer op brutale wijze en met gebruik van geweld hebben overvallen en van zijn vrijheid hebben beroofd en beroofd gehouden. Dergelijke delicten zorgen voor gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer dat zich juist in zijn eigen woning geborgen moet voelen.

Proeftijd 31-jarige verdachte

Ook in de maatschappij zorgen dit soort delicten voor onrust en een onveilig gevoel. De 31-jarige verdachte pleegde de woningoverval bovendien in de proeftijd van een eerdere veroordeling. De rechtbank bepaalt daarom dat hij een eerder opgelegde voorwaardelijk gevangenisstraf van 3 maanden alsnog moet uitzitten.