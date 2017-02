Schedelbasisfractuur voor 17-jarige na vechtpartij bij disco

Een 17-jarige jongen is dit weekend zwaar gewond geraakt en ondermeer met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis opgenomen. Dit meldt de politie maandag.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het slachtoffer tussen 4.00 uur en 5.00 uur in de omgeving van de discotheek Dieka aan de Oude Rijssenseweg in Markelo zwaar mishandeld.

Aanhoudingen

De politie heeft meteen een 19-jarige man en een 17-jarige jongen uit de gemeente Hof van Twente aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling van de 17-jarige jongen uit Lichtenvoorde. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis waar onder andere een schedelbasisfractuur en een scheur in de schedel is vastgesteld.

Zowel het slachtoffer als de verdachten waren bezoekers van de discotheek. Wat de toedracht en aanleiding is geweest van deze mishandeling wordt uiteraard onderzocht.

Meer verdachten openlijke geweldpleging.

De politie vermoedt dat er meerdere personen schuldig zijn aan openlijke geweldpleging. Daarom wil het onderzoeksteam van de districtsrecherche uit Twente in contact komen met getuigen.

De politie is ook op zoek naar een meisje/jonge vrouw die een belangrijke getuige is. Zij heeft de agenten die nacht belangrijke informatie gegeven maar haar naam is in de hectiek niet genoteerd.

Mogelijk zijn er ook getuigen die beelden hebben van de betreffende mishandeling. Zij kunnen zich melden via 0900 8844, via het digitaal Tipformulier of anoniem Bel Misdaad anoniem 0800 7000.