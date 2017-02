Personeel Primark klaagt massaal over arbeidsomstandigheden

Landelijk zijn inmiddels zo'n zeshonderd reacties van huidig personeel en oud-medewerkers binnengekomen over de in totaal zestien filialen.

FNV Handel heeft in de afgelopen periode vele werknemers van Primark, werkzaam in verschillende filialen, gesproken. Hierbij zijn de nodige klachten op tafel gekomen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden bij Primark.

Verzoek om overleg met Primark

FNV Handel is geschrokken van de aard en omvang van de klachten. De bond heeft daarom Primark eind vorige week per brief verzocht om een gesprek, met als doel om met Primark afspraken te maken die de arbeidsomstandigheden doen verbeteren bij het bedrijf. ​