Kabinet wil overnames telecomsector voorkomen om veiligheid

Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Minister Kamp van Economische Zaken wil daarom in de toekomst de mogelijkheid hebben overnames in deze sector te verbieden of terug te draaien. Hij gaat de continuïteit, betrouwbaarheid van de dienstverlening en de publieke belangen in Nederland daarom veiligstellen in het wetsvoorstel voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

Minister Kamp: “Nederland profiteert van het feit dat we een open economie hebben waarin de markt haar werk doet. Zo nemen we meer bedrijven in het buitenland over dan andersom. Ons land heeft echter geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. Gezien de nationale belangen die op het spel staan, leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen.”

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van telefonie en internet. Ook grotere bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacentra, hosting en certificeringsdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur.

De internetconsultatie voor de nieuwe wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie start vandaag. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp van het wetsvoorstel. In het tweede kwartaal van 2017 toetst minister Kamp het voorstel bij de Raad van State en dient hij het wetsvoorstel vervolgens in bij de Tweede Kamer.