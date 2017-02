Medewerker kinderopvang Bussum vast voor kinderporno

Een 49-jarige man uit Soest is 31 januari jl. aangehouden in zijn woonplaats op verdenking van het bezit van kinderporno. Het huis van de verdachte is doorzocht waarbij zijn computer en diverse andere digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. De man zit sindsdien vast.

De politie kwam de verdachte op het spoor door een melding van de Amerikaanse autoriteiten dat er kinderpornografisch materiaal opgeslagen was bij de online opslagdienst Dropbox. Het account kon herleid worden tot de verdachte waarna de aanhouding volgde. Bij het analyseren van het Dropbox account en van de in beslag genomen gegevensdragers is inderdaad kinderporno aangetroffen. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verdachte zelf ook kinderporno vervaardigde.

Informatieavond ouders

De verdachte was werkzaam als pedagogisch medewerker bij een stichting voor kinderopvang in de gemeente Gooise Meren. De werkgever heeft in samenwerking met de gemeente Gooise Meren de ouders op de hoogte gebracht tijdens een informatieavond dinsdagavond. Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn vooralsnog geen aanwijzingen naar voren gekomen voor andere verdenkingen dan het bezit van kinderporno.

De verdachte verschijnt donderdag 16 februari voor de Raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland. Het Openbaar Ministerie zal dan de rechtbank vragen het voorarrest van de man te verlengen. De rechtbank zal hierover een beslissing nemen.