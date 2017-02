Auto blijft steken op spoorwegovergang, vrouw op tijd ontsnapt

Een vrouw, die vrijdagmiddag even voor 16.00 uur met haar auto over de spoorwegovergang in Venlo reed en stil kwam te staan, heeft kans gezien om nog net op tijd uit haar auto te stappen voordat de trein haar auto ramde. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.