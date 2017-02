Twee gewonden bij ongeval op A27

De personenwagen met drie inzittenden voegde in op de A27. De vrachtwagen botste daar achterop. Twee inzittenden raakten gewond en werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de personenwagen bleek te hebben gedronken (560 ug/l), hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De Verkeersongevallenanalysten van de politie hebben een onderzoek gedaan. De A27 was langere tijd afgesloten door het ongeval.