Vrouw treft lichaam vermiste man aan in Noorzeekanaal

Op zondagmiddag werd het levenloze lichaam aangetroffen van een 42-jarige man uit Velsen-Noord. De man werd aangetroffen in het Noorzeekanaal tussen het Krommeland en de Amsterdamseweg. De man is door onduidelijke oorzaak in het water terecht gekomen. Er is geen sprake van een misdrijf.

Het bleek, dat de man werd vermist sinds zondagmorgen 03.00 uur. Hij was, op weg naar huis, in de omgeving van Velsen-Zuid uit een auto gestapt en weggelopen. Toen hij ’s ochtends nog niet thuis was, was zijn vrouw hem gaan zoeken. Het was ook zijn echtgenote die de man in het water aantrof.