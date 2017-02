Politie moet flink gas bijgeven om inbrekers bij te houden

De politie kreeg op maandag 20 februari rond 2.40 uur een melding van een inbraak aan de Rijsselbergen waarbij de inbrekers betrapt waren. Vervolgens sloeg het tweetal op de vlucht. Op de Burgerhout (Bergen op Zoom) zagen agenten het vermoedelijke vluchtvoertuig van het duo rijden. Er werd een stopteken gegeven maar dat werd genegeerd. Met hoge snelheid ging de auto er vandoor. De achtervolging ging verder over de Randweg West en vervolgens over de A4 richting Rotterdam. Daarbij werden snelheden gehaald van boven de 200 kilometer per uur.

Crash

Via de N268 ging het richting Roosendaal. Op de Hellemonsdreef crashte het voertuig en vluchtten de inzittenden een weiland in. Daar werden twee mannen, een 41-jarige man uit Duitsland en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, opgepakt. Ze zijn afgevoerd en ingesloten. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.