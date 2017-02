Gecontroleerde veehouder krijgt voortaan de rekening

Aanvullende officiële controles zijn controles die de NVWA uitvoert omdat er op het bedrijf eerder een overtreding is geconstateerd of omdat de NVWA een sterk vermoeden heeft dat de ondernemer de wet niet naleeft. Het kan gaan om een herinspectie, aanvullende inspectie of herbemonstering.

Reguliere inspecties van de NVWA worden niet in rekening gebracht. Als tijdens de reguliere (onbetaalde) inspectie blijkt dat de veehouder zich aan de regels houdt, is een aanvullende controle niet nodig en hoeft de veehouder niet te betalen voor het toezicht.

De NVWA start op 1 maart met het in rekening brengen van hercontroles. Dat betekent dat er voor herinspectie betaald moet worden als de eerste inspectie én de daarop volgende herinspectie na 1 maart 2017 gehouden zijn. Het bedrag dat de NVWA in rekening brengt voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle. De tarieven zijn door het ministerie van Economische Zaken vastgelegd in de Regeling NVWA-tarieven.