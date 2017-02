Slachtoffer ongeval tram in Amsterdam is 16-jarig meisje

Het slachtoffer dat maandagmiddag om het leven kwam bij een ongeval met een tram, is een 16-jarig meisje. Dat maakt de politie bekend.

De aanrijding vond omstreeks 13.40 uur op een Burgemeester van Leeuwenlaan door nog onbekende reden plaats. Het meisje kwam onder tram (lijn 13) terecht en overleed ter plaatse. De bestuurder van de tram is aangehouden, dat is een standaard procedure bij aanrijding met ernstige afloop. De blaastest wees uit dat hij geen alcolhol had gedronken

Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen onderzoekt de aanrijding en komt graag in contact met getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of het tipformulier invullen.