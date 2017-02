NVWA neemt ruim 1.000 vogels in beslag

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in totaal 1.087 vogels in beslag genomen voor en tijdens de vogelmarkt in Zwolle. De NVWA heeft tegen 3 handelaren proces-verbaal opgemaakt, omdat zij niet konden aantonen dat zij de vogels op een legale manier in hun bezit hadden gekregen.

Op zaterdag 18 februari controleerden inspecteurs op de vogelmarkt een Nederlandse handelaar in Afrikaanse vogels. Bij zijn kraam, in zijn aanhangwagen en later bij zijn woning troffen zij in totaal 566 illegale vogels aan. Een dag eerder troffen inspecteurs tijdens een controle bij de woning van een andere Nederlandse handelaar 514 illegale vogels aan. In overleg met de officier van justitie heeft de NVWA de dieren in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt tegen de handelaren.

Een Italiaanse handelaar probeerde 7 vogels met gemanipuleerde pootringen te verkopen op de markt. De NVWA heeft de dieren in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de wet Natuurbescherming. Op het politiebureau heeft de man een transactievoorstel van de officier van justitie geaccepteerd en €450 betaald.

Risico

Er is een levendige handel in Afrikaanse vogels. Ze zijn vaak in het wild gevangen en worden via diverse routes Europa binnengesmokkeld. Veel van deze vogels sterven onderweg, omdat de reis soms dagen duurt. Deze vogels zijn bovendien niet gekeurd. Daardoor bestaat het risico dat er met de gesmokkelde dieren ook dierziekten Europa binnenkomen en worden verspreid. Daarom heeft de NVWA de inbeslaggenomen vogels bij gespecialiseerde opslaghouders in quarantaine geplaatst.