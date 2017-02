Actievoerder John Lanting aangehouden voor lastigvallen NAM

Volgens de woordvoerder zou Lanting vorige week donderdag en vrijdag tussen de negentig en honderd keer de NAM hebben gebeld. Nadat hij dinsdag binnen een uur dertig keer had gebeld was de maat vol en is hij op last van de officier van justitie aangehouden. Langting wilde met de directeur van de NAM spreken, maar de receptioniste zei dat dit niet aan de orde was. De woordvoerder van de politie zegt dat het van het werkhouden van de receptioniste doormiddel van dwang strafbaar is. Lanting is na zijn aanhouding ingesloten en zal nader gehoord worden.

De actiegroep Schokkend Groningen laat op haar Facebookpagina weten: ‘John aangehouden na aangifte NAM wegens stalking. Gekker moet het niet worden. En het Openbaar Ministerie werkt er blijkbaar graag aan mee. Wanneer worden de vernielers van deze provincie nou eens aangehouden? De wereld op z'n kop.’