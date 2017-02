Tiener (14) pleegt zelfmoord in Enschede om naaktfoto op social media

De politie is in Enschede een onderzoek gestart naar aanleiding van een zelfdoding van een 14-jarige jongen. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

'We doen onderzoek naar de feiten en omstandigheden. Dat betekent dat we goed kijken naar de gebeurtenissen die hieraan vooraf zijn gegaan', zo laat de politie dinsdag weten in reactie op de grote aandacht vandaag in de media en op social media.

'Naaktfoto op social media'

De aanleiding voor de zelfdoding zou volgens de Telegraaf komen doordat er een naaktfoto van de 14-jarige jongen op social media is geplaatst door iemand anders.

Flat

Zondagmiddag is de 14-jarige jongen overleden, hij werd gevonden onderaan een flat aan de Jekerstraat in Enschede. Dat gebeurde rond 15.45 uur. De politie heeft o.a. sporenonderzoek gedaan in de omgeving van de flat. Daaruit is gebleken dat er sprake is van zelfdoding.

Omgeving slachtoffer

Het onderzoek gebeurt op dit moment op twee manieren. Er worden mensen uit de omgeving van de jongen gehoord, en we doen digitaal onderzoek. Zo’n onderzoek kost tijd en daarin trekt de politie nauw samen op met Openbaar Ministerie. 'We vinden het belangrijk om te benadrukken dat er in de omgeving van de jongen veel minderjarigen zijn, maar het bieden van hulp aan deze jongeren is op dit moment ook heel belangrijk', stelt de politie.

Wijk- en jeugdagenten

Bij de opvang van deze jongeren zijn veel instanties bij betrokken, zoals een school. Maar ook de wijk -en jeugdagenten in Enschede zijn op pad gegaan om met de jeugd in Enschede in gesprek te gaan. De politie merkt dat er veel behoefte is om over emoties te praten.

In stilte

Het onderzoek zal de politie in stilte uitvoeren. Dat betekent dat er niet voortdurend gereageerd wordt op geruchten, of dat er tussentijds een update wordt gegeven. Als de politie het onderzoek heeft afgerond, neemt het Openbaar Ministerie een beslissing over de zaak.