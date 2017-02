Spoorlopers oorzaak van 30% van alle treinvertragingen

Dat langs het spoor lopen levensgevaarlijk is mag algemeen bekend zijn en toch gebeurt het nog steeds dagelijks. 'Spoorlopen is een belangrijke oorzaak van vertragingen. Bijna 30% van alle treinvertragingen, zo’n drie en een half uur per dag, wordt veroorzaakt door mensen die onbevoegd op en langs het spoor lopen', meldt ProRail dinsdag.

In 2016 kreeg ProRail 3.105 meldingen van spoorlopers. Dat zijn er tweehonderd meer dan het voorgaande jaar. Dit zorgde er voor dat 16.359 treinen vertraging opliepen en ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming arriveerden.

Nieuw middel tegen spoorlopers

Op 22 februari wordt in het Spoorwegmuseum de ‘spoorloper’ in gebruik genomen, om mensen te wijzen op de gevaren van spoorlopen. De Spoorloper is een diorama waar bezoekers op een speelse manier gewaarschuwd worden voor de gevaren van een voorbijrazende trein en heeft als doel mensen bewust te maken van de gevaren van het spoor. De Spoorloper staat het komende jaar in het Spoorwegmuseum.

Wandelaars

Spoorlopers zijn vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. Ze duiken vooral op als het lekker weer is en op plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen. Denk aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt.

Vertraging

Machinisten zien op mooie dagen vaker wandelaars of spelende kinderen langs het spoor. Machinisten schrikken, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming aankomen.

Waarschuwingen en boetes

ProRail wil ongevallen voorkomen en vertragingen op het spoor minimaliseren. Daarom doen we er alles aan om spoorlopen te voorkomen. We waarschuwen voor het gevaar en de overlast. Ook voeren onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) dagelijks controles uit. Treffen zij iemand op of langs het spoor, dan kunnen zij de overtreder een boete geven van 140 euro plus 9 euro administratiekosten. We voeren ook regelmatig campagnes om mensen te waarschuwen.

Hekwerken

De afgelopen jaren is extra geïnvesteerd in extra hekwerk om het spoor nog beter af te sluiten tegen onbevoegden. Nederland heeft ruim 7000 kilometer spoor. Het is niet mogelijk om dit geheel af te sluiten, want hulpdiensten en onderhoudsmonteurs moeten snel toegang kunnen hebben. De hekwerken worden ook ingezet tegen koperdiefstal en suïcides. Momenteel staat er ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor.