Milieudefensie merkt landelijk honderden bomen voor de kap

In het Vondelpark in Amsterdam en veertien andere bekende stadsparken in steden van Groningen tot Middelburg kregen de bomen een kapteken. Milieudefensie wil hiermee aandacht vragen voor de natuur die verdwijnt voor de productie van veevoer voor ons melkvee.

“Met deze actie laten we zien hoe heftig het is als bomen moeten verdwijnen voor onze melk," zegt Bart van Opzeeland, campagneleider Voedsel van Milieudefensie, "terwijl het volstrekt onnodig is. We kunnen onze melkkoeien prima krachtvoer van Europese bodem geven, dat is goed haalbaar want de ingrediënten ervoor groeien hier ook.”

90.000 voetbalvelden

Nederland produceert per jaar ruim 13 miljard liter melk. Voor die melk is de afgelopen twintig jaar in Zuid-Amerika natuur verdwenen ter grote van 90.000 voetbalvelden (62.000 hectare). Dit blijkt uit een rapport van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), in opdracht van Milieudefensie. RTRS-soja, een keurmerk voor verantwoorde soja, biedt geen garantie tegen ontbossing. De RTRS-soja die Nederlandse koeien eten, kan namelijk nog steeds van sojavelden komen waarvoor recent bos is gekapt. De milieu-activisten willen dat Nederlandse melkkoeien alleen nog Europees veevoer krijgen om verdere aantasting van de natuur tegen te gaan.

De actie is in alle vroegte door ruim honderd mensen tegelijk uitgevoerd in stadsparken in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Wageningen, Nijmegen, Groningen, Assen, Zwolle, Middelburg, Eindhoven, Maastricht en Tilburg.