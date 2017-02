Limburgers drinken het meest tijdens carnaval

Dit blijkt uit onderzoek van carnavalskleding-webshop Feestkleding365.nl. Zij vroegen ruim 1,400 mensen naar hun carnavalservaringen.

Limburg vs Noord-Brabant

In Limburg worden relatief de meeste glazen drank geconsumeerd, 67,8% geeft aan meer dan 6 glazen drank per dag te consumeren tijdens carnaval. In Brabant is dit bij 66,2% van de mensen het geval. Uitgaven voor alcoholische dranken zijn daarentegen het hoogst in Noord-Brabant waar liefst 45,9% van de mensen aangeeft meer dan 100 euro per dag te besteden. In Limburg besteedt ‘slechts’ 44,3% meer dan 100 euro per dag.

Bavaria drinkers vieren het langst carnaval

Slechts 10% van de ondervraagden blijft nuchter tijdens carnaval. Veruit de meeste feestvierders drinken bier, waarbij het Belgische Jupiler bij carnavalsvierders het meest geliefde merk is. Ook Hertog Jan en Heineken vallen in de smaak, gevolgd door Grolsch en Bavaria. Opvallend is dat Bavaria liefhebbers aangeven de meeste dagen carnaval te vieren. Heineken-drinkers zijn daarentegen het vaakst dagjesmensen.

Ziekmelden of vrij vragen?

Ruim 8% van de feestvierders weet vooraf al dat hij of zij zich minimaal één dag gaat ziekmelden na afloop van carnaval. Deze ziekmelders komen vooral (57%) uit de noordelijke provincies. Brabanders en Limburgers houden vaak al rekening met een kater, en nemen vrije dagen op. Een derde van de zuiderlingen neemt zelfs 3 of meer dagen vrij om ongestoord te kunnen feestvieren.

Partner kwijt

Al dat drankgebruik heeft overigens wel gevolgen. Ruim 35% geeft aan tijdens carnaval wel eens iets kwijt te zijn geraakt, al dan niet onder invloed. Dit gaat met name om portemonnees, mobiele telefoons, jassen en fietsen, maar de opvallende nummer één in deze lijst is de partner.