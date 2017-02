Zes aanhoudingen na ladingdiefstal

De politie kreeg rond 23.50 uur een heterdaadmelding dat personen zeilen van vrachtwagens aan het open snijden waren, en dat goederen in een busje werden geladen. Toen agenten op Rozenobel arriveerden kwam een auto de patrouille tegemoet rijden. Drie personen stapten uit en renden weg bij de agenten, waarop er een achtervolging ontstaat. Twee personen werden door de agenten aangehouden.



Een van de drie verdachten rende weg in de richting van een andere patrouillewagen van de politie, die de doorgang voor hem blokkeerde. De verdachte sprong omhoog en wilde over de motorkap van de auto springen. De verdachte raakte vervolgens de motorkap en voorruit, waarna hij wederom wegrende. Na een korte achtervolging kon ook deze verdachte door de politie worden aangehouden. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor controle, en later naar het politiebureau.



Vermoedelijk heeft een tweede auto bij de ladingdiefstal op de uitkijk gestaan. Collega’s zagen dat een vierde verdachte in deze auto stapte. In dit voertuig zaten nog twee personen. Ook deze drie personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. In totaal zijn er zes verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het zijn allemaal mannen uit Eindhoven en Geldrop in de leeftijd van 23 t/m 35 jaar.



De politie onderzoekt de zaak en bekijkt ook of deze verdachten verantwoordelijk zijn voor meerdere ladingdiefstallen.