Man (22) vrijgesproken van verkrachting vrouw die spacecake had gebruikt

Geen bewijs

De rechtbank is in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie van oordeel dat niet kan worden bewezen dat de seks tussen de man en vrouw onvrijwillig van aard was.

De Tilburger werd er ook van verdacht dat hij seksuele handelingen met haar heeft verricht, terwijl zij in staat van verminderd bewustzijn was. De rechtbank heeft de man ook hiervan vrijgesproken.

Spacecake en alcohol

Er is niet vast komen te staan dat het bewustzijn van de vrouw door het gebruik van alcohol en spacecake zodanig was aangetast, dat zij niet meer in staat was om haar wil kenbaar te maken.