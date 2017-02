Lijsttrekkersdebat op Radio 1: Asscher vindt Klaver 'een tikje arrogant'

Toen partijleider van GroenLinks, Jesse Klaver, tijdens een debat op Radio ! probeerde Lodewijk Asscher van de PvdA over te halen om net als hij de VVD de rug toe te keren, was Asscher daar niet toe bereid.

Volgens Asscher haalt Klaver een trucje uit. HIj vindt het onjuist 'om mensen uit te sluiten' en 'breekpunten te forceren'. Dat is niet wat men in Nederland nodig heeft, aldus Asscher. Toen Klaver het opnieuw probeerde, werd Asscher nijdig en noemde hem 'een tikje arrogant'.

Wiettaks

Tijdens het debat werd duidelijk dat Henk Krol de AOW-leeftijd weer wil verlagen naar 65 jaar. Krol wil een deel daarvan', zo'n 700 miljoen, bekostigen door een accijns op softdrugs, de zogeheten 'wiettaks'. Klaver denkt dat dat niet haalbaar is.

Bij de slotvraag over wie met wie wil regeren koos Rutte voor CDA en D66. Asscher toch maar met GroenLinks net als Roemer. Klaver ziet de SP als ideale coalitiepartner en dat geldt ook voor Krol. Buma en Pechtold sluiten niemand uit. Pechtold denkt aan een coalitie met vier of vijf partijen. Segers wil met de SGP en het CDA regeren en ook Van der Staaij is voor een christelijke coalitie.