Enorme toename aantal achtergebleven voorwerpen in trein

Ieder jaar laten reizigers meer spulletjes achter in de trein of het station. Of het nu gaat om een skateboard, ov-chipkaart, mobiele telefoon of een bos sleutels; de collega’s van Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen (CBGV) kijken bijna nergens meer van op.

Waar ze wel van opkijken is het aantal reizigers dat zich bij ons meld met een opsporingsverzoek. Ook dit jaar bleef dit aantal weer ver achter bij het totaal aantal gevonden voorwerpen. “Duizenden keren per dag klinkt het in de trein: Wanneer u de trein verlaat denk dan aub om uw eigendommen en toch blijven de aantallen stijgen. We moeten ons magazijn anders gaan inrichten om alles kwijt te kunnen” aldus de verantwoordelijk voor de afdeling CBGV.

In 2016 lieten NS-reizigers per ongeluk 111.942 voorwerpen achter in de trein of op het station, dat is 11% meer dan in 2015 (100.482). Deze toename is over de gehele linie van gevonden voorwerpen te zien. Een aanwijsbare reden hiervoor is niet naar boven te halen. Helaas maakt niet iedereen melding van een verloren voorwerp, gelukkig is het aantal meldingen dit jaar weer iets toegenomen (in verhouding tot 2015 ook 11%%).

Voor een hereniging tussen eigenaar en voorwerp is het essentieel om te weten wie welk item waar heeft verloren, daarom blijven wij oproepen dat wanneer je iets bent verloren om hiervan altijd melding te maken via NS.nl. Mocht jouw tuinkabouter, vogelkooitje, knuffel, sleutelbos of sportschoenen in de trein zijn achtergebleven, dan vernemen we het graag!

Het goede nieuws voor mensen die spullen zijn kwijtgeraakt in de trein of het station is dat het doorgaans lukt om meer dan 60% van alle als verloren gemelde voorwerpen terug te bezorgen bij de eigenaar. Door alert optreden van medereizigers en personeel is zelfs 87% van de gevonden spullen binnen 5 dagen weer terug bij de rechtmatige eigenaar.