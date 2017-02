Politieagenten houden in Spijkenisse 24-jarige man aan voor betrokkenheid bij schietincident

Politieagenten hielden zondag omstreeks 04.00 uur een 24-jarige Rotterdammer aan op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident in een horecagelegenheid aan de Voorstraat in Spijkenisse. De agenten namen daarbij een vuurwapen in beslag.

Kort daarvoor kreeg de politie een melding van een schietincident waarbij een 21-jarige inwoner uit Spijkenisse in zijn lies werd geraakt. Het slachtoffer werd vervoerd naar een ziekenhuis. De politie startte direct een groot onderzoek, dat leidde al snel tot de aanhouding van de 24-jarige Rotterdammer. Alle aanwezigen in de zaak werden vervolgens gecontroleerd. Het slachtoffer verkeerd niet in levensgevaar. De politie stelt een onderzoek in naar de achtergronden van het incident.