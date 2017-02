KLM-toestel ontruimd na de vondst van een verdachte chemische stof

Op het vliegveld van Los Angeles is zondag een KLM-toestel ontruimd na de vondst van een verdachte chemische stof aan boord.

Het toestel stond klaar om naar Nederland te vertrekken, toen de vondst werd gedaan. Op dat moment waren alleen de piloten in het toestel. De passagiers moesten nog boarden.

Na ruim een uur onderzoek werd het toestel weer vrijgegeven en kon vlucht KL602 alsnog vertrekken. Wat er precies voor stof is gevonden en of de bemanning en de passagiers gevaar hebben gelopen, is niet bekend.