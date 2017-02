GGZ Friesland stop met DENK

De Friese instantie constateert namelijk dat Denk Basis-ggz en de politieke beweging DENK in toenemende mate met elkaar worden verward. Zo verschijnen in de mailbox van Denk Basis-ggz steeds vaker berichten gericht aan Kamerleden Kuzu en Öztürk.

'Politieke neutraliteit is essentieel voor een gezonde relatie met cliënten', stelt bestuursvoorzitter Adriaan Jansen van GGZ Friesland. 'Denk Basis-ggz van GGZ Friesland wil met geen enkele politieke partij geassocieerd worden. GGZ Friesland heeft geen connectie met politieke beweging DENK en daarom achten we het wijzer om te stoppen met de merknaam Denk en met denk.nl als domeinnaam.'

Ruim twee jaar geleden besloten Kamerleden Kuzu en Öztürk een naam, typografie en logo te kiezen voor hun nieuwe politieke beweging DENK.

GGZ Friesland constateerde dat de gelijkenissen met haar merk Denk groot waren. Uiteindelijk werd een rechtsgang voorkomen doordat de politieke beweging haar logo alsnog veranderde. Jansen: 'De verwarring zou daarmee verdwenen moeten zijn, maar helaas moeten we twee jaar later concluderen dat dit geenszins het geval is.'

Hoe nu verder?

'De Denk behandelingen voor mensen met psychische klachten zullen we voortaan aanbieden via onze coalitiepartij Synaeda www.synaeda.nl. Het aanbod bestaat daarbij uit poliklinische contacten, zelfhulpprogramma's en virtual reality therapie. Zo blijven we ons inzetten voor cliënten in de basis-ggz.

Het merk Denk was zorgvuldig opgebouwd, om aansluiting te vinden bij mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.