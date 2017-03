Man aangehouden vanwege ernstige mishandeling tijdens het carnaval

De politie hield maandagavond een 27-jarige man uit Best aan. Hij wordt verdacht van het ernstig mishandelen van een vrouw en haar man tijdens het carnaval vieren in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Gebroken neus en mogelijk blijvend letsel

De 46-jarige Bossche vrouw en haar 51-jarige man werden uit het niets geslagen toen zij een cafetaria aan de Visstraat verlieten. De man werd van achteren getrapt en kreeg een klap tegen zijn hoofd. Hij viel op de grond hierdoor. Hij heeft last van zijn knie en liep kneuzingen in zijn gezicht op door de mishandeling. De vrouw werd vol in haar gezicht geslagen. Zij liep door de klap een gebroken neus en ernstige verwondingen aan haar oog op met mogelijk blijvend letsel tot gevolg. De vrouw werd direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen voor behandeling. De kans bestaat dat zij blind raakt aan het beschadigde oog.

Aanhouding

De gewaarschuwde politie kon maandagavond op de Visstraat rond 22.40 uur een 27-jarige verdachte uit Best aanhouden onder verzet. De agenten gebruikten pepperspray tijdens de aanhouding. De verdachte schopte een agent tijdens de arrestatie. Tijdens de fouillering van de verdachte werden diverse harddrugs bij hem aangetroffen, waaronder sealtjes cocaïne, vloeibare Xtc en Xtc-pillen. De drugs zijn in beslag genomen en de verdachte zit vast voor verder onderzoek.