Geen Turkse campagne in Nederland

De premier noemt de geplande manifestatie op 11 maart, waarvoor de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu naar Nederland komt, 'ongewenst'. Vrijdag werd bekend dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken van plan is om volgende week zaterdag naar Rotterdam te komen om in Park de Heerlijkheid campagne te voeren voor een ja-stem voor uitbreiding van de macht van Erdogan. Naar verwachting zullen ruim duizend mensen erop af komen. Dit schrijft onder meer de NOS zaterdag.

Nadat de Nederlandse regering van de Turkse overheid bevestigd had gekregen dat er een campagnemanifestatie in Nederland in de planning staat, reageerde premier Rutte op Facebook: 'Daaraan zullen we niet meewerken. We vinden dit ongewenst. We zijn van mening dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen. Ook D66-leider Pechtold en PVV-leider Wilders willen niet dat de Turkse regering in Nederland campagne komt voeren voor het grondwet-referendum in Turkije.