Motorrijder (23) omgekomen na aanrijding

Een aanrijding tussen een motor en een personenauto heeft zaterdagmiddag in Utrecht het leven gekost van een 23-jarige morrijder. Dit meldt de politie zondag.

Even over 16.00 uur reed een 28-jarige automobiliste uit Utrecht vanaf de Floris Heermalenstraat linksaf de Willem van Noortstraat op in de richting van de Pieter Nieuwlandstraat.

Overleden

Een 23-jarige motorrijder, ook uit Utrecht, kwam vanuit de richting Pieter Nieuwlandstraat. Hij reed in de richting van de Adelaarstraat en kwam ter hoogte van de Floris Heermalenstraat in botsing met auto. Hij raakte daarbij zo zwaargewond dat reanimatie niet meer mocht baten en overleed ter plekke.

Meerdere getuigen zagen het ongeluk gebeuren en zijn opgevangen voor slachtofferhulp. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.