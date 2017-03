'Jeugdbendes kosten overheid miljoenen'

In Nederland zijn er bijna 200 criminele en overlastgevende jeugdgroepen, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het criminele gedrag, maar ook zorgkosten en uitkeringen kosten de maatschappij veel geld. Dit schrijft het AD maandag. In het onderzoek 'kostbare vriendschappen' van het ministerie van Veiligheid en Justitie is voor het eerst uitgerekend hoe groot de schade van de jeugdbendes is.Een criminele jeugdgroep 'kost' ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar, een overlastgevende jeugdgroep ongeveer 1,5 miljoen euro.

In 2015 hebben de onderzoekers van bureau Cebeon in een niet nader genoemde grote gemeente twee criminele en drie overlastgevende jeugdgroepen geanalyseerd. Het betrof zo'n 35 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De groepen zijn vaak afkomstig uit ontwrichte gezinnen met weinig sociaal-economisch perspectief en 'een niet -stimulerend opgroeimilieu'.

Schade door criminaliteit en kosten voor de inzet van leerplichtambtenaren moeten door de overheid betaald worden. Maar ook uitkeringen, lagere arbeidsproductiviteit, schuldhulpverlening en misgelopen belastingen staan op de rekening. Daar komt nog bij dat veel van de jongeren drank en drugs gebruiken en vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen en geweldsincidenten.

De schade is nu berekend voor een periode van vijf jaar. Mogelijk is de schade nog hoger, als de jongeren zich op het criminele pad blijven bewegen.

Het aantal problematische jeugdbendes in Nederland is in de periode 2009-2014 wel afgenomen. Of die trend zich voortzet is niet bekend, omdat er geen onderzoek meer naar gedaan wordt.