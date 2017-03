Nieuwe namen op Nederlandse terrorismelijst

Zij kunnen niet meer bij hun geld en geen gebruik maken van hun Nederlandse bankrekeningen en creditcards, omdat ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Door de uitbreiding staat de teller sinds vandaag op 100: 97 personen, onder wie 11 vrouwen, en 3 organisaties.

De nationale terrorismelijst is geen opsporingslijst of lijst van meest gezochte terroristen, maar een lijst met personen en organisaties op wie een bevriezingsmaatregel van toepassing is. Die maatregel voorkomt dat terroristische activiteiten gefinancierd kunnen worden vanaf een Nederlandse bankrekening.