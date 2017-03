NVWA-IOD onderzoekt vermoedelijke fraude met vaccinaties pluimvee

De dierenarts wordt ervan verdacht verplichte vaccinaties van pluimvee tegen Newcastle disease (NCD) niet of onjuist uit te voeren. Rechercheurs hebben dinsdag 7 maart de praktijk en de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij hebben zij onder meer administratie in beslag genomen. Ook is conservatoir beslag gelegd op enkele tienduizenden euro’s aan contant geld. Dit meldt de NVWA woensdag.

De NVWA heeft de dierenarts opgedragen de pluimveebedrijven waar hij gevaccineerd zou hebben op de hoogte te brengen van de vermoedelijke fraude. De NVWA ziet erop toe dat hij dat ook doet. De bedrijven moeten hun pluimvee mogelijk opnieuw laten vaccineren. Bij een aantal van de bedrijven en bij de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft de NVWA-IOD administratie opgehaald voor nader onderzoek. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de pluimveehouders eerder op de hoogte waren van de fraude.

Newcastle disease

Vaccinatie tegen NCD is verplicht voor commercieel gehouden pluimvee. NCD is een zeer besmettelijk virus bij vogels. Bij pluimvee kan het ernstige ziekteverschijnselen en sterfte veroorzaken. Wanneer er een uitbraak is op een bedrijf moet het worden geruimd. Een pluimveehouder moet aan kunnen tonen dat zijn dieren weerstand tegen NCD hebben. Daarom is ook bloedonderzoek verplicht.

NCD is een zoönose. Dat wil zeggen dat ook mensen besmet kunnen raken. Wie met een hoge concentratie van het virus in aanraking komt, kan ontstoken ogen krijgen. De ontsteking geneest vanzelf en veroorzaakt geen blijvende schade.