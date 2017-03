Pasgeboren vijfling jachtluipaardjes voor het eerst naar buiten

Nadat de eerste durfal meteen met moeder Kate mee naar buiten rende, durfen de andere welpjes na een tijdje ook voorzichtig op ontdekkingstocht te gaan. De jongen hebben inmiddels allemaal een naam gekregen: de twee vrouwtjes heten Luna en Tazi, de drie mannetjes heten Sami, Tamu en Silas.

"De welpjes groeien als kool, het gaat hartstikke goed met ze. Nu ze voor het eerst het buitengebied konden gaan ontdekken zie je meteen grote onderlinge karakterverschillen tussen de welpjes. De durfal van de groep rende echt meteen met moeder Kate mee naar buiten, de rest volgde pas nadat Kate heel erg haar best deed om ze naar buiten te krijgen door ze te roepen. Super dat ze uiteindelijk allemaal buiten op ontdekkingstocht zijn gegaan!" zegt verzorgster Milou Meijer.

De welpjes bewonderen!

Het was even wachten, maar bezoekers van Safaripark Beekse Bergen kunnen de vijfling nu dan ook eindelijk komen bewonderen. In de ochtend en in de namiddag hebben bezoekers de meeste kans om de welpjes in hun buitenverblijf te bewonderen: tussen de middag doen de kleintjes nog een middagdutje.