Duizenden mensen op de been tégen haat en vóór verdraagzaamheid

Vele duizenden mensen hebben zaterdagmiddag in Amsterdam meegelopen in de Women's March, een mars tégen haat en vóór verdraagzaamheid.

De Women’s March was nog groter dan van tevoren was verwacht. Getooid in oranje jassen en mutsen en met 2.000 oranje paraplu’s toverden vrouwen, mannen en kinderen de straten van Amsterdam om in een oranje mensenmassa. Ze droegen borden met leuzen als: “stem hoop, geen haat”, “Nederland weer een eenheid” en “je bent zo mooi anders dan ik”. Er liepen Nederlanders met alle mogelijke achtergronden mee en ze hadden maar één boodschap: tolerantie is wat Nederland zo geweldig maakt.