Turkse ministers niet welkom in Nederland

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is zaterdagavond in Rotterdam tegengehouden toen ze het Turkse consulaat in Rotterdam wilde binnengaan.

De minister met haar aanhang en beveiligers waren eerder door de politie al aan de kant gezet. Dat gebeurde bij het benzinestation in Rotterdam-Zuid. Daarna vervolgde ze haar weg richting het consulaat. Daar wilde ze het consulaat binnengaan, maar de politie hield haar tegen en verzocht haar de snelste weg terug te nemen richting Duitsland. Kaya schreef op Twitter: "Nederland schendt alle internationale wetten, verdragen en mensenrechten door mij niet het consulaat te laten betreden in Rotterdam".

Turkse consul door politie tegengehouden

De politie zou voor haar aankomst ook de Turkse consul op de stoep bij het consulaat hebben tegengehouden en hem hebben verzocht terug naar binnen te gaan. De demonstranten, die zich verderop hadden verzameld scanderen: 'democratie, democratie!' en leuzen in het Turks. Op de demonstratie waren zeker 1500 mensen afgekomen.

Wel welkom in Frankrijk

Premier Rutte zorgde eerder zaterdagochtend dat het vliegtuig van de Turkse minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken niet in Nederland mocht landen. De Turkse minister Cavusoglu is wel welkom in Frankrijk. Daar kwam hij aan in Metz, waar hij zijn Turkse aanhang gaat toespreken, zo liet hij op Twitter weten.

Turkije neemt maatregelen

De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in Turkije. Dat maakt de Turkse media bekend. Ook is het Nederlands consulaat in Istanbul door de Turken gesloten. De Nederlandse ambassadeur is op dit moment niet op zijn post in Ankara. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken "hoeft hij voorlopig ook niet terug te komen". Dat geldt ook voor de Nederlandse consul.

ME

De mobiele eenheid heeft rond middernacht enkele charges uitgevoerd om de menigte op het plein weer naar huis te drijven.

Stemmen

Of het kabinet in deze kwestie een verstandige besluit heeft genomen valt de komende dagen te bezien. Woensdag staan de verkiezingen voor de deur en dan zullen de Nederlanders zich via de stembus gaan uitspreken. De redactie van BlikopNieuws roept kiezers op om juist nu het hoofd koel te houden in het stemhokje. ''Vergeet niet dat er landen zijn die belang hebben om Europa te ontwrichten.'' Een hooggeplaatste Rus lekte zaterdagochtend uit dat men hoopt dat rechtse politici in Nederland en in Frankrijk aan de macht komen. ''Alleen zo is er een reële kans om landen in Europa politiek gezien verder uit elkaar te drijven.''