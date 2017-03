Brandweer veegt schoorsteen

De bewoner van het pand vertrouwde de situatie niet gezien er rook uit de schoorsteen bleef komen terwijl hij zijn hout kachel eerder die avond al had uit laten gaan. Vanuit het bakje van de ladderwagen werd met behulp van een ranouneur het schoorsteenkanaal schoon geveegd. Gezien de kleine hoeveelheid brandrestanten welke daarbij vrij kwamen bleek dat het kanaal in de tussentijd al schoon was gebrand. Enkele buurtbewoners werden gewekt door de aanwezigheid van de brandweer een keken toe hoe de brandweer deze klus klaarde. Er raakte niemand gewond. Nadat de brandweer was ingerukt keerde de rust terug in de Molenstraat.