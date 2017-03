Bestuurder rijdt in op fietser na opmerking over rijgedrag

Op de Stationsweg in Geertruidenberg is maandag 13 maart rond 17.45 uur een automobilist op een fietser ingereden nadat deze hem aansprak op zijn gedrag. De man ging er daarna vandoor en liet de fietser achter.

Een fietser (36) uit Made reed over de stationsweg. Hij maakte een opmerking naar een bestuurder van een personenwagen vanwege asociaal rijgedrag. De fietser verklaarde dat de automobilist hem daarna achterna reed en bewust op hem inreed. De fietser werd volgens eigen zeggen geraakt en belandde op de motorkap. Het slachtoffer kon een goed signalement geven van de dader die na het incident wegreed en een kenteken. Verkeersongevallenanalisten kwamen ter plaatse en hielden een technisch onderzoek. Agenten traceerden de bestuurder van de auto (50) en hielden hem bij zijn huis aan. Hij is ingesloten in het cellencomplex. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek. Volgens de bijrijdster van de automobilist had de fietser zijn fiets tegen de auto gegooid.